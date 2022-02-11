На сегодня, 11 февраля, в Саратовской области на карантин по ОРВИ закрыты 126 школ, об этом сообщает региональное министерство образования.

На карантин по коронавирусу отправлены 20 классов в 13 школах.

В связи с угрозой распространения ОРВИ и гриппа полностью закрыты 126 школ, 10 детских садов, восемь профорганизаций, а также 811 классов в 151 школе, 77 групп в 47 детских садах, 64 группы в семи профорганизациях.

Студенты всех ВУЗов области обучаются в очном режиме.

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