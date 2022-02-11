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Происшествия11 февраля 2022 8:59

В Саратове руководитель транспортной организации отбирал премии сотрудников

Проводится расследование
Наталия Калинина
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Фото УФСБ по Саратовской области

Фото УФСБ по Саратовской области

Руководитель одной из транспортных организаций в Саратове заподозрен в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщает пресс-служба Приволжского ЛУ МВД России на транспорте, его сотрудники совместно с региональным управлением ФСБ выявили, что 35-летний руководитель одного из структурных подразделений транспортной организации с февраля 2020 года по сентябрь 2021 года заставлял своих сотрудников забирать часть премий с подчиненных, работающих на станциях Сенная и Озинки, и отдавать ему. Имущественный ущерб составил более 200 тысяч рублей.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до четырех лет.

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