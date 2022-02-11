В Саратове умерла восьмилетняя девочка

Фото: СУ СК Саратов

Вчера, 10 февраля, в Кировском районе Саратова умерла восьмилетняя девочка. СУ СК региона сообщило о начале проверки.

Ребенок находился вместе с 41-летней матерью в их частном доме на улице Хвалынской. Утром девочка пожаловалась на плохое самочувствие. К вечеру мама вызвала ей «скорую». Приехавшие медики пытались провести реанимацию, но ребенок скончался.

Признаков насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено. Сейчас идет установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам проверки будет принято решение. Семья ребёнка характеризуется положительно, в поле зрения органов не попадала.

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