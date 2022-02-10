Саратов
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье10 февраля 2022 9:52

В Саратовской области более 500 человек прикованы к постели из-за коронавируса

Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Олег Костин брифинг

Олег Костин брифинг

В Саратовской области более 500 человек все еще прикованы к постели из-за коронавируса. Об этом сегодня, 10 февраля, в рамках очередного брифинга сообщил глава регионального минздрава Олег Костин.

Показатель заболеваемости на сто тысяч населения в регионе составил 6 656, что несколько ниже, чем средний по России. В сутки проводится от 10 до 14 тысяч тестирований.

В стационарах остаются 1 838 человек, из них на кислородной поддержке 503. На ИВЛ остаются 136 пациентов.

- Новый штамм коронавируса сравнительно редко протекает в тяжелой форме, однако массовость заражения все равно увеличивает нагрузку на медицинские учреждения, - отметил глава ведомства.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.