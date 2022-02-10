В Саратовской области более 500 человек прикованы к постели из-за коронавируса

Олег Костин брифинг

В Саратовской области более 500 человек все еще прикованы к постели из-за коронавируса. Об этом сегодня, 10 февраля, в рамках очередного брифинга сообщил глава регионального минздрава Олег Костин.

Показатель заболеваемости на сто тысяч населения в регионе составил 6 656, что несколько ниже, чем средний по России. В сутки проводится от 10 до 14 тысяч тестирований.

В стационарах остаются 1 838 человек, из них на кислородной поддержке 503. На ИВЛ остаются 136 пациентов.

- Новый штамм коронавируса сравнительно редко протекает в тяжелой форме, однако массовость заражения все равно увеличивает нагрузку на медицинские учреждения, - отметил глава ведомства.

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