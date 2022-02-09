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Общество9 февраля 2022 13:32

У жительницы Саратова отобрали квартиру за долги

Женщина не выплатила 12 миллионов
Наталия Калинина
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У жительницы Саратова отобрали квартиру за долги, об этом сегодня, 9 февраля, рассказали в пресс-службе УФССП региона.

Жительница Ленинского района заключила с другим саратовцем договор займа и заложила недвижимость. Через некоторое время она стала задерживать выплаты долга, а затем и вовсе прекратила.

Мужчина обратился в суд, который постановил погасить образовавшуюся задолженность в размере 12 миллионов. Ее квартиру площадью 160 квадратных метров изъяли и продали. Деньги отдали заемщику.

Остаток долга саратовчанки на сегодняшний день составляет около пяти миллионов рублей. К нее есть еще участки и недвижимость, которые также могут продать в счет погашения долга.

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