У жительницы Саратова отобрали квартиру за долги, об этом сегодня, 9 февраля, рассказали в пресс-службе УФССП региона.

Жительница Ленинского района заключила с другим саратовцем договор займа и заложила недвижимость. Через некоторое время она стала задерживать выплаты долга, а затем и вовсе прекратила.

Мужчина обратился в суд, который постановил погасить образовавшуюся задолженность в размере 12 миллионов. Ее квартиру площадью 160 квадратных метров изъяли и продали. Деньги отдали заемщику.

Остаток долга саратовчанки на сегодняшний день составляет около пяти миллионов рублей. К нее есть еще участки и недвижимость, которые также могут продать в счет погашения долга.

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