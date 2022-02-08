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Общество8 февраля 2022 12:58

В Татищево мужчина насмерть отравился газом

Начата доследственная проверка
Наталия Калинина
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Фото: СУ СК по Саратовской области

Фото: СУ СК по Саратовской области

Сегодня, 8 февраля, в Татищево мужчина насмерть отравился газом. СУ СК по Саратовской области сообщает о начале доследственной проверки.

Инцидент произошел в поселке Татищево в доме на улице Красноармейской. По предварительным данным, утром 58-летняя женщина нашла своего 56-летнего сожителя в квартире на полу без сознания. Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины и доставили женщину в больницу с признаками отравления угарным газом.

Дом, где проживал погибший, отапливался газовой котлом. Идет установление всех обстоятельств произошедшего.

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