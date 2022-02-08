В Саратове пропал мужчина в камуфляжной куртке

Лиза Алерт Саратов
В Заводском районе Саратова пропал мужчина в камуфляжной куртке, об этом сообщает региональное отделение «Лиза Алерт» в социальной сети.
Пропал 41-летний Алексей Ульянов из села Синенькие. Его ищут с 1 февраля 2022 года. Рост пропавшего составляет 170 сантиметров, он худощавого телосложения, имеет короткие русые волосы и серые-зеленые глаза.
В день исчезновения на нем были зелено-коричневая камуфляжная куртка, светло-серые штаны, черные кроссовки Adidas, а также светло-серая шапка.
Все, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, могут обращаться по телефону 8 927 122 18 65 инфорг: Екатерина (Амулет).
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