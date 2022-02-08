Володин напомнил о проектах, которыми занимаются спустя рукава

"Володин Саратов"

Вячеслав Володин напомнил о проектах, которыми в Саратовской области занимаются «спустя рукава».

Сегодня, 8 февраля, в Телеграм-канале сторонников Спикера ГД «Володин Саратов» рассказали о задержках с реставрацией педагогического колледжа в Аткарске и реконструкции монтажного колледжа в Саратове. Не идет в нормальном темпе также второй этап ремонта стадиона «Спартак» в Саратове и монтаж очистных сооружений в поселке Светлом.

Финансирование на реализацию проектов уже найдено, благодаря Володину, средства перечислены.

- Деньги есть, но они не используются. Тем, от кого зависит реализация этих проектов, придется отвечать, – отметил парламентарий.

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