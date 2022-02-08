Саратов
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 февраля 2022 5:29

Володин напомнил о проектах, которыми занимаются спустя рукава

Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)
"Володин Саратов"

"Володин Саратов"

Вячеслав Володин напомнил о проектах, которыми в Саратовской области занимаются «спустя рукава».

Сегодня, 8 февраля, в Телеграм-канале сторонников Спикера ГД «Володин Саратов» рассказали о задержках с реставрацией педагогического колледжа в Аткарске и реконструкции монтажного колледжа в Саратове. Не идет в нормальном темпе также второй этап ремонта стадиона «Спартак» в Саратове и монтаж очистных сооружений в поселке Светлом.

Финансирование на реализацию проектов уже найдено, благодаря Володину, средства перечислены.

- Деньги есть, но они не используются. Тем, от кого зависит реализация этих проектов, придется отвечать, – отметил парламентарий.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

0