В Саратове перед судом предстанут шестеро организаторов нарколаборатории, об этом информирует прокуратура региона.

Перед судом предстанут шестеро подозреваемых. По версии следствия, в июле 2020 года они устроили в поселке Соколовом химическую лабораторию, где произвели более 5,5 килограммов наркотиков. Затем они распространяли их по городу.

Сейчас на уголовном деле задержанных утверждено обвинительное заключение, они ожидают суда.

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