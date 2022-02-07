За выходные в Саратове поймали 59 пьяных водителей

За минувшие выходные, с 4 по 6 февраля, госавтоинспекторы поймали в Саратове 59 пьяных водителей. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

Из задержанных 12 человек отказались от прохождения медосвидетельствования, а 11 выпили перед тем, как сесть за руль, повторно.

- Водителям, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения или отказавшимся от медицинского освидетельствования, грозит административный штраф в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. В отношении водителя, повторно севшего за руль в состоянии опьянения, будет возбуждено уголовное дело, - напомнили правоохранители.

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