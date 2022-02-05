На новом путепроводе в Татищевском районе скоро появятся первые пролеты

Мост в Татищевском районе

На новом мосту в Татищевском районе скоро появятся первые пролеты. Роман Бусаргин посетил объект и рассказал о ходе работ в своем Телеграм-канале.

Строительство началось в ноябре 2021 года, в этом году мост планируют сдать. Сейчас идет строительство опор, часть из них готовится к установке первых пролетов.

Общая протяженность путепровода составит более 404 метров, ширина - 14,05 метров. К нему будет два подъезда.

По задумке авторов проекта, мост должен разгрузить трассу на выезде из ЗАТО Светлый. Там есть железнодорожный переезд и когда он закрыт, жители Светлого вынуждены подолгу простаивать на дороге.

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