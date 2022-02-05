Место пожара

Сегодня утром, 5 февраля, в Саратове загорелся склад стройматериалов. Об этом сообщает ГУ МЧС региона.

Возгорание заметили в 5:39. Поступило сообщение о пожаре в складском помещении по адресу Сокурский тракт, 6а. Горел одноэтажный ангар, площадь пожара составила 500 квадратных метров. Внутри находились стройматериалы.

Угрозу распространения пожара на смежные помещения склада удалось предотвратить. В 7:27 пожар был ликвидирован. На месте были задействованы 16 единиц техники, 56 человек личного состава по номеру вызова 3. Обошлось без пострадавших.

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