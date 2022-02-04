Роман Бусаргин

В Саратове 15 февраля откроется новая швейная фабрика. Об этом пишет Роман Бусаргин в своем Телеграм-канале.

Председатель правительства пообщался с представителями компании «БТК Групп», готовыми запустить в городе новое производство. Инвестиционный проект реализуется при поддержке Вячеслава Володина.

Швейная фабрика будет производить обмундирование, форму и спецодежду, а также повседневные вещи. Старт производства намечен на 15 февраля.

Скоро фабрика объявит около 100 вакансий с зарплатами до 70 тысяч рублей. Администрация обещала посодействовать в организации транспорта для сотрудников фабрики.

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