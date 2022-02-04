Житель Саратова сходил в гости к однокласснику и забил человека насмерть

Житель Ленинского района Саратова сходил в гости к однокласснику и забил человека насмерть. Суд вынес приговор злоумышленнику, о чем сообщает СУ СК региона.

Криминальная история началась вечером 24 октября 2021 года, в квартире на Гвардейской. 51-летний мужчина пошел в гости к бывшему однокласснику, чтобы выпить. В квартире его приятеля был еще один гость, 36 лет. Через некоторое время между ним и 51-летним визитером начался конфликт. 51-летний гость требовал от хозяина выгнать оппонента, но тот не согласился. Напряжение в общении между гостями нарастало.

На следующий день старший мужчина принялся избивать 36-летнего противника. Затем он покинул жилище, а хозяин квартиры обнаружил, что 36-летний гость скончался. Лишь через два дня о решился сообщить о теле в полицию.

Суд приговорил виновника к девяти годам строгого режима.

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