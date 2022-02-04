Житель Вольска хранил дома порох и обокрал квартиру соседа. О противоправных действиях 55-летнего подозреваемого сообщает СУ СК Саратовской области.

По данным следствия, 55-летний житель Вольского района хранил дома взрывоопасное вещество, черный порох. Он утверждал, что нашел его в лесу возле села Черкасское и спрятал у себя дома.

Кроме того, 8 декабря 2021 года он пошел в гости к своему знакомому, чтобы выпить. В какой-то момент 55-летний злоумышленник решил проникнуть в соседнюю квартиру и обокрасть ее. Скоро злоумышленник предстанет перед судом.

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