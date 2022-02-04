В Энгельсе заключенные подожгли постельное белье и сломали мебель в колонии. Как сообщили в УФСИН России по Саратовской области, злостные нарушители устроили беспорядки на территории ИК.
Неоднократно судимые за тяжкие и особо тяжкие преступления заключенные в ИК-2 устроили беспорядки. Они разбили окна, сломали мебель и подожгли постельные принадлежности.
Сейчас исправительное учреждение функционирует в штатном режиме.
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