В Энгельсе заключенные подожгли постельное белье и сломали мебель в колонии. Как сообщили в УФСИН России по Саратовской области, злостные нарушители устроили беспорядки на территории ИК.

Неоднократно судимые за тяжкие и особо тяжкие преступления заключенные в ИК-2 устроили беспорядки. Они разбили окна, сломали мебель и подожгли постельные принадлежности.

Сейчас исправительное учреждение функционирует в штатном режиме.

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