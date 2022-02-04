Саратов

Саратовскую область на выходных ждет похолодание. Такой прогноз дал региональный гидрометцентр.

Временная оттепель заканчивается, в силу вступает холодный арктический циклон. В субботу и воскресенье ночью будет мороз: от -6 до -11 градусов, на севере региона столбик термометра опустится до -17 градусов. Днем температура составит от -2 до -7 градусов, на севере от -8 до -11 градусов.

На дорогах региона будет гололед. Во вторник саратовцев снова ждет потепление, пойдет мокрый снег.

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