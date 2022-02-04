В Саратовской области остаются 11 очагов бешенства. В трех районах карантин был снят, о чем сообщает Управление ветеринарии Правительства области.

С 12 января отменен карантин в селе Скат Новобурасского района, с 17 января - в селе Рассказань Балашовского района, а со 2 февраля сняты ограничения в селе Сластуха Екатериновского района. Теперь там разрешен ввоз и вывоз животных.

Вместе с тем в регионе остаются 11 неблагополучных по бешенству мест, шесть очагов остались с прошлого года.

С начала года в регионе от бешенства вакцинировано 74398 животных, в том числе 6577 собак и 6398 кошек.

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