Роман Бусаргин

В Новоузенском агротехникуме построят две ветеринарные лаборатории. Об этом сегодня, 3 февраля, пишет в своем Телеграм-канале Роман Бусаргин.

Председатель регионального правительства посетил Новоузенский агротехнологический техникум. Сейчас там учатся 503 студента, однако при необходимости комплекс может принять до тысячи учеников. В техникуме имеются 11 учебных корпусов, 29 лабораторий, мастерские, ветеринарная клиника, спортивные залы и два общежития на 216 мест.

В 2023 году в образовательном учреждении планируют создать еще две ветеринарные лаборатории.

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