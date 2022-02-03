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Происшествия3 февраля 2022 9:23

В Саратове задержали банду наркоторговцев из ближнего зарубежья

Подозреваемыми стали 13 человек
Наталия Калинина
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В Саратове задержали банду наркоторговцев из 13 человек в возрасте от 19 до 34 лет. Их подозревают в совершении как минимум девяти преступлений.

По версии следствия, бандой руководили лица из ближнего зарубежья. Они распределяли прибыль и обязанности, разрешали конфликты, вербовали новых распространителей.

С сентября 2019 по февраль 2021 года наркодилеры распространяли зелье в Саратовской области и соседних регионах. «Товар» заказывали в интернете, а потом делали закладки в разных местах.

Всего правоохранителям удалось изъять свыше 1 кг героина. Сейчас уголовное дело банды направлено в Волжский районный суд Саратова.

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