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Общество2 февраля 2022 15:13

В Заводском районе во время чистки снега сломали крышу

Подъезд заливает водой
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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Фото выложили в сеть

Фото выложили в сеть

Сегодня, 2 февраля, житель Заводского района Саратова пожаловался в соцсети на сломанную после чистки снега крышу.

Горожанин уточнил, что речь идёт о втором подъезде дома №2Б на Новокрекингской

- Приехали убрать сосульки, итог: сломали крышу течёт вода, в подъезде воняет сыростью! Просьба починить крышу, - пишет саратовец, подкрепляя свои слова фото с места.

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