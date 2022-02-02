Фото: СУ СК по Саратовской области

Житель Волгограда осужден за жестокое убийство саратовца. Сегодня, 2 февраля, СУ СК Саратовской области сообщило о вынесении приговора.

28-летний волгоградец снимал квартиру в доме по улице Соколовогорская в Саратове. Вечером, 8 ноября 2021 года, он услышал надоедливый стук в дверь соседней квартиры. На лестничной площадке был мужчина, который пояснил, что знакомая не пускает его переночевать. Тогда 28-летний мужчина пригласил 46-летнего саратовца к себе. Они познакомились и решили выпить. Когда житель Волгограда вернулся из магазина с «добавкой», то увидел, что пьяный гость разбросал вещи по квартире.

Радушный хозяин высказал претензии гостю, за что тот толкнул его. Рассвирепев волгоградец ударил гостя в лицо. Тот упал и сломал стул. Агрессор схватил ножку стула и продолжил избивать жертву, а затем задушил. Экспертиза показала, что у погибшего была сломана шея.

После убийства 28-летний мужчина собрал свои вещи, запер дверь квартиры на ключ и уехал в Волгоград. Там его задержала полиция. Тело потерпевшего 11 ноября 2021 года обнаружила хозяйка квартиры. Суд приговорил агрессора из соседнего региона к восьми годам строгого режима.

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