Молодая жительница Саратова поверила в выигрыш двух миллионов и перевела мошенникам 264 тысячи

Жительница Ленинского района Саратова стала очередной жертвой сетевого мошенничества. Подробности дела сообщили сегодня, 2 февраля, в пресс-службе городской полиции.

Как рассказала 27-летняя потерпевшая, в августе прошлого года она увидела в интернете сообщение о розыгрыше брокерской компании. Перейдя по ссылке, она получила информацию о том, что на её счет, якобы, зачислили два миллиона рублей. Для вывода денег девушка начала искать компанию, которая могла бы ей в этом помочь. Так она оставила заявку на одном сайте.

Вскоре с горожанкой связались лже-юристы, которые предложили свою помощь за вознаграждение. С августа по ноябрь девушка перечислила им 264 тысячи рублей. Стражи порядка завели дело о мошенничестве.

- УМВД России по городу Саратову напоминает: не переводите денежные средства на неизвестные счета и номера телефонов по указаниям третьих лиц, не раскрывайте свои персональные данные незнакомым вам людям. В случае, если вы пострадали от рук мошенников, обратитесь в ближайший отдел полиции либо позвоните по телефону 02 (с мобильного 102), - говорится в сообщении правоохранителей.

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