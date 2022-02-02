Саратовская мэрия ищет подрядчика на снос домов в центре города

Администрация Волжского района Саратова ищет подрядчика на снос аварийных домов. Тендер разместили на портале госзакупок.

Чиновники готовы дать до 3,033 миллионов рублей. Финансироваться работы будут из городского бюджета.

Под снос пойдут: дом №12Б на Бабушкином взвозе, №6 на 1-м Глебучевом проезде, №№5А и Б на Кузнечной, а также дом №25Б на Первомайской.

Заявки принимают до 9 февраля. Подрядчика определят на следующий день, а выполнить работы ему предстояит за 60 дней с момента подписания контракта.

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