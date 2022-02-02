От Саратовской области не отступают снег и дождь

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 2 февраля.

В области облачно с прояснениями. Местами обещают небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и мороси. Ветер веет с юга со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, местами возможны порывы до 14 метров в секунду. Термометры в течение дня покажут от 3 градусов ниже нуля до двух – выше. Туманно (видимость 500-1000 метров), метель. На дорогах гололедица.

Ночью к осадкам прибавится дождь. Ветер усилится до 6-11 метров в секунду, порывы – до 15-18 м/с. Температура воздуха будет изменяться в диапазоне от нуля до 5 градусов выше.

В Саратове сейчас +2°С, к 10 утра будет ноль, днём – аналогично, а ночью обещают +4°С. Ветер южный – от 1 до 8 метров в секунду, порывы – до 14 м/с. Пасмурно, во второй половине дня начнётся снег с дождём.

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