В Заводском районе Саратова горел новый приют для собак

Неделей ранее, 24 января, в новом приюте для бродячих собак в Заводском районе Саратова произошел пожар. Волонтеры сообщили об этом вчера, 31 января, в своем Instagram.

Зоозащитники пишут о том, что причиной возгорания послужила неисправность электропроводки.

- Хорошо, что сотрудники задержались в приюте и смогли потушить возгорание и эвакуировать животных до прибытия пожарных. За прошедшую неделю проводка не восстановлена – представители застройщика, мэрии и КДХ решают, где взять средства. В результате у нас протянута времянка, от которой было подключено отопление и одна плита. Сегодня и это все перестало работать. Холодно, нет света, не работают холодильники(продукты пока в снегу храним), и постоянная угроза повторного возгорания. Так что жизни животных и сотрудников угрожает опасность. Пока не сможем принимать даже травмированных животных, - пишут волонтеры.

Фото сгоревшей проводки выложили в Instagram

Под постом откликнулась районная администрация:

-На место происшествия прибыла аварийная бригада МУП «Саргорсвет» и сотрудники администрации района. Силами подрядной организации в приюте было организовано электроснабжение по временной схеме, - пишут чиновники, уверяя, что на данный момент в приюте есть свет, тепло и мощности для приготовления пищи животным. Кроме того, коммунальщики расчистили подъезд к приюту.

В администрации обозначили, что угрозы жизням животных нет. Властям потребуется некоторое время, чтобы устранить последствия пожара и сделать ремонт.

- Сотрудники районной администрации и комитет дорожного хозяйства благоустройства и транспорта всегда на связи с руководством приюта, - заверили чиновники, несмотря на то, что начали что-то делать только через неделю.

В комментариях возмущенные горожане напоминают, что на строительство приюта выделяли 73 миллиона рублей. У саратовцев появилось много вопросов к качеству проведенных строительных работ. Помимо прочего, зоозащитники сообщают, что в приюте имеются бетонный пол и проблемы с водоснабжением, но нет снегоуборочной техники. Самый частый вопрос, который задают жители Саратова под постом: где деньги?

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