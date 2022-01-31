В Саратове из-за снега не могут вывезти мусор

Сегодня, 31 января, жители двух районов Саратова пожаловались на недобросовестную уборку мусора. Горожане выложили фотографии с мест свалок в сеть.

Так, житель Заводского района жалуется на вывоз из мусорных контейнеров на Хомяковой, 21. На снимке запечатлены наполненные баки и валяющийся вокруг мусор.

А в центре города внимание горожанина привлекли контейнеры на пересечении Горького и Гоголя. Там стоят баки, на которых скопился толстый слой снега.

В «Ситиматике» объяснили ситуацию. По словам коммунальщиков, с Гоголя мусор вывезли, вытащив содержимое баков через нижние двери, а сверху остался снег. К контейнерам на Хомяковой из-за большого количества снега мусоровозы проехать не смогли.

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