Житель Пугачева выплатил алименты, когда у него арестовали автомобиль. 40-летний мужчина накопил долг в 80 тысяч.

Мужчина недоплатил на содержание сына более 80 тысяч рублей. Должник был привлечен к 20 часам обязательных работ. На его автомобиль «Лада Приора» был наложен арест.

Под угрозой потери автомобиля должник погасил задолженность по алиментам, о чем сообщает УФССП России по Саратовской области.

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