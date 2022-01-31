На границе с Саратовской областью изъяли 42 килограмма «дурман-травы». Запрещенное растение привезли на четырех машинах, о чем сообщает пресс-служба Саратовской таможни.

Речь идет о сухой траве, содержащей наркотик гармин. Лица, перевозившие ее, утверждали, что планировали употребить товар в медицинских целях, а о его «веселых» свойствах не знали.

Возбуждено четыре дела об административном правонарушении. Товар арестован, проводится административное расследование.

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