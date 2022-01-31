Роман Бусаргин

Подвели итоги работ В бюджет Саратовской области удалось вернуть 754 миллиона налогов. Сегодня, 31 января, Роман Бусаргин рассказал о работе, проделанной по погашению задолженности в своем Телеграм-канале.

Случаи неуплаты налогов за 2021 год были обнаружены в Александрово-Гайском, Новоузенском, Питерском районах и Саратове. Всего в бюджет региона поступили дополнительно 754 миллионов рублей. Удалось погасить задолженность по НДФЛ и имущественным налогам.

Также во время проверок были обнаружены 145 участков, которые используются не по целевому назначению.

По итогам 2021 года в этих районах выявили 2548 организаций, где сотрудники работали за зарплату «в конверте». Теперь трудовые договоры заключены с 1456 сотрудниками. Материалы по 1790 работодателям направлены в Государственную инспекцию труда. Кроме того, с организаций взяты обязательства по повышению зарплаты на общую сумму 131,5 миллиона рублей.

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