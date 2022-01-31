Житель Саратова украл 32 кольца, оказавшиеся бижутерией

Житель Саратова украл 32 кольца из торгового центра. Инцидент произошел в Ленинском районе, о чем сообщили в ГУ МВД города.

Заявление о пропаже 32 колец поступило в полицию 27 января от сотрудника торговой точки. Сумма ущерба составила 19 981 рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело о краже.

Вскоре был задержан 40-летний ранее судимый подозреваемый. Задержанный пояснил, что взял с прилавка лоток с кольцами, когда продавец отвлекалась. Он рассчитывал получить настоящее золото, но кольца оказались бижутерией. На момент задержания, злоумышленник успел продать два изделия, остальное удалось вернуть. Задержанному выписали обязательства о явке.

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