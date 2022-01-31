Саратовец выстрелил в показавшегося ему закладчиком наркотиков прохожего

Житель Саратова перепутал прохожего с закладчиком наркотиков и выстрелил в него. Подробности уточнили сегодня, 31 января, в пресс-службе городской полиции.

Инцидент произошёл ночью в гаражах в Пугачёвском посёлке. Решив погонять показавшегося подозрительным горожанина, местный житель достал ружье.

- В ходе завязавшегося конфликта, следуя известному театральному закону, ружье, которое держал в руках непримиримый гражданский борец с наркоманией, выстрелило. Прохожий получил ранение поясницы и обратился в медицинское учреждение, - пишут правоохранители.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью. Также составили административный протокол о стрельбе в непредназначенном для этого месте. Ружье изъяли.

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