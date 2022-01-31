Фото: СУ СК по Саратовской области

Вчера, 30 января, житель Энгельса нашел мать-пенсионерку и брата мертвыми. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

Вечером мужчина пошел навестить свою 71-летнюю мать в ее квартиру на проспекте Строителей. Там он нашел пожилую женщину и своего 38-летнего брата без сознания. Прибывшие на вызов медики «скорой» подтвердили смерть потерпевших.

Организована доследственная проверка. Сейчас идет установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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