Фото: СУ СК по Саратовской области
Вчера, 30 января, житель Энгельса нашел мать-пенсионерку и брата мертвыми. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.
Вечером мужчина пошел навестить свою 71-летнюю мать в ее квартиру на проспекте Строителей. Там он нашел пожилую женщину и своего 38-летнего брата без сознания. Прибывшие на вызов медики «скорой» подтвердили смерть потерпевших.
Организована доследственная проверка. Сейчас идет установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.