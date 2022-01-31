Фото: ГУ ГИБДД Саратов

Вчера, 30 января, жительница Саратова разбила два припаркованных автомобиля во Фрунзенском районе, об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в 21:55 напротив дома № 15/17 по улице Академика Вавилова. 23-летняя девушка на автомобиле «Лада Приора» врезалась в припаркованные автомобили: Hyundai Solaris и Daewoo Nexia, где водители отсутствовали.

В результате ДТП пострадали две 20-летние пассажирки «Приоры». Они доставлены в медицинское учреждение.

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