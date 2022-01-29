В Саратове двое мужчин насмерть отравились газом

Сегодня, 29 января, в Ленинском районе Саратова двое мужчин насмерть отравились газом. Прокуратура проводит проверку.

Инцидент произошел в квартире на проспекте 50 лет Октября. Там обнаружили тела двух мужчин 50 и 83 лет. Предположительно причиной смерти стало отравление угарным газом.

Проводится проверка газового оборудования на месте, прокуратурой района ход проверки взят на контроль.

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