В Саратовской области от коронавируса скончались еще шесть человек. Сегодня, 29 января, федеральный оперштаб обновил данные.

За прошедшие сутки от коронавируса умерли еще шесть жителей региона: скончались три женщины и трое мужчин в возрасте от 68 до 88 лет. Общее количество жертв инфекции в Саратовской области составило 5333 человека.

Напомним, всего коронавирусом заразились142 271 саратовца.

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