Уборка снега. Саратов

На сегодня, 29 января, дороги Саратовской области убирают от снега почти 750 машин. Об этом пишет в своем Телеграм-канале Роман Бусаргин.

На 7:00 снегопад продолжается в 12 районах области. Уборкой трасс области занимаются 747 машин, без учета Саратова. На федеральных трассах работают 289 машин, на региональных 212, а на муниципальных задействовано 246 единиц техники.

В ночь с 28 на 29 января в регионе использовали 102 единицы техники для вывоза снега, а 140 единиц направили на расчистку.

Работы по вывозу снега проводились на следующих улицах:

ул.Чернышевского (от Дегтярной до Орджоникидзе), ул.Орджоникидзе (от Чернышевского до пр.Энтузиастов), пр.Энтузиастов (от Пензенской до Орджоникидзе), пр.Энтузиастов (от Крымской до Кавказской), Ново-Астраханское шоссе (от ул.Крымской до ул.Политехнической), ул.Крымская, просп. им. 50 лет Октября (от ул. Тракторной до пл. им. Ленина В.И.), просп. им. 50 лет Октября (от ул. Тракторной до пл. им. Ленина В.И., дублер по левой стороне от Тракторной), просп. им. 50 лет Октября (от пл. им. Ленина В.И. до ул. им. Панфилова И.В.), просп. Строителей (от ул. Антонова до кольца НИИ - левая сторона с дублером от Антонова) , просп. Строителей (от 4-й Прокатной до кольца НИИ - правая сторона с дублером от Антонова), от ул. Емлютина по ул. Б.Садовая, ул. Тракторная до ул. 50 лет Октября, Белоглинская от Емлютина до Б.Садовой, Б.Садовая от Белоглинской до Шелковичной.