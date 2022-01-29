Саратовцы смогут оценить новеллы федерального законодательстве уже с 1 февраля

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Ряд федеральных законо меняются с 1 февраля и это напрямую коснется многих жителей Саратовской области. Перечень некоторых важных изменений опубликованы в телеграм-катале Вячеслава Володина.
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Материнский капитал проиндексируют не по прогнозной, а по фактической инфляции, которая составит 8,4 процента. На первого ребенка выплатят 524,5 тысяч рублей, на второго — до 693,1 тысяч. В этом году материнским капиталом смогут воспользоваться более 1 миллиона семей с детьми.
С 1 февраля вступит в силу закон, защищающий минимальный доход должников от взыскания. Появляется сохранить сумму прожиточного минимума для выживания.
О других нововведениях, которые начнут действовать в последний месяц зимы, — в карточках.
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