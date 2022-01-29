В Саратовской области коронавирусом заразились еще 889 человек

На сегодня, 29 января, в Саратовской области коронавирусом заразились еще 889 жителей. Общее количество заболевших достигло 142 271 человек. Выздоровело с начала эпидемии 129 584 пациента, за сутки — 138. В стационарах остаются 1 182 человека, на амбулаторном лечении еще 6 351.
В Саратове прибавилось 226 случаев, в Энгельсском районе — 175, в Балаковском заразились еще 162 человек, в Балашовском — 83, в Ершовском обнаружены 72 случая, в Пугачевском — 57, в Ртищевском заразились еще 47 человек, в Вольском, Петровском, Калининском подтверждено по 14 заражений.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет – 48;
- 7-14 лет – 176;
- 15-17 лет – 55;
- 18-29 лет – 79;
- 30-49 лет – 258;
- 50-64 лет – 162;
- 65 и старше – 111.
С пневмонией поступили 27 человек, с признаками простуды еще 852, без симптомов болезнь переносят 10.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.