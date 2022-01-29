Туман в Саратове

Сегодня, 29 января, автомобилистов Саратова предупредили о тумане. Региональная Госавтоинспекция предупреждает о том, что на дорогах ухудшилась видимость.

Водителей и пешеходов просят внимательнее вести себя на дорогах. Автомобилистам нельзя превышать скорость. Обязательно в период тумана нужно соблюдать дистанцию. Не стоит идти на обгон, так как можно не заметить едущий навстречу автомобиль. Перед выездом стоит проверить состояние ветрового стекла и обдув стекла.

Пешеходам нужно пересекать дорогу только по переходам, на зеленый свет. Необходимо вечером носить одежду со светоотражающими элементами.

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