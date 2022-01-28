Роман Бусаргин обсудил реализацию федеральных и региональных программ в районах

Роман Бусаргин

Сегодня, 28 января, Роман Бусаргин посетил Ершовский, Дергачевский и Озинский муниципалитеты. Председатель правительства пишет в своем Телеграм-канале, как проходит реализация федеральных и региональных программ.

- В этих районах в 2022 году по региональным проектам отремонтируют по две школы и два детских сада. Уже готово заключение экспертов. Проекты реализованы при поддержке Вячеслава Володина. Кроме того, в Ершовском районе отремонтируют ДК в селах Рефлектор и Черная падина. В муниципалитете благоустроят пруд «Верхнесоветский», участок на въезде в город, сквер по улице Пушкина, улицу Нефтяная.

В Дергачевском районе отремонтируют дороги, а также площадь у автовокзала, парк «Роща памяти», три участка пешеходной зоны на улице Советской и один двор. На приведение в порядок дорог в сельских поселениях выделят 21,6 миллиона рублей.

В Озинском районе обновят ДК в селе Пигари, и две общественные территории на улице Пионерской, а также два двора. В муниципалитете также заменят 14,4 километра водопроводных труб, отремонтируют водонапорную башню и две скважины. На ремонт дорог направят 17 миллиона рублей, на их содержание три миллиона рублей. На восстановление проезжей части в селах выделили 21,6 миллиона рублей.

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