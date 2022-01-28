С улиц Саратова за ночь забрали 23 мешавшие уборке снега машины

Убранный Саратов

С улиц Саратова за прошедшую ночь забрали 23 мешавшие уборке снега машины. Также в администрации назвали адреса, где нельзя парковаться.

532 единицы спецтехники будут очищать городской округ в ночное время.

В ночь с 28 на 29 января с 20:00 до 5:00 введено ограничение стоянки и движения в районе перекрестка Московской и Рахова.

За прошедшую ночь были эвакуированы 23 автомобиля, мешавшие уборке снега.

В случае необходимости в Саратове будут забирать автомобили по следующим улицам:

- ул. Московская от ул. Радищева до ул. Некрасова, от ул. Лермонтова до Набережной Космонавтов;

- ул. Советская от ул. Рахова до ул. Чапаева;

- ул. Т.Шевченко от ул. Вольская до ул. М.Горького;

- ул. Мичурина от ул. Радищева до ул. Провиантская;

- ул. Чернышевского от ул. 2-я Садовая до ул. 3-я Дегтярная;

- ул. Ульяновская от ул. Рахова до ул. Вольская;

- ул. Кутякова от ул. Рахова до ул. Астраханская;

- ул. Лермонтова от ул. Октябрьская до Обуховского пр.;

- ул. Дегтярная от ул. Чернышевская до ул. Б. Садовая;

- ул. 2-я Садовая (малая) от ул. Рахова до ул. Хользунова.