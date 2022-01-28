Оставивший умирать в огне двух маленьких сестер саратовец отправится в колонию

Дом сгорел практически полностью Фото: СУ СКР по Саратовской области

Жителя Саратова признали виновным в причинении смерти по неосторожности двум маленьким сестрам и уничтожении чужого имущества. Подробности сообщили сегодня, 29 января, в пресс-службе регионального СУ СК.

Напомним, 5 мая 2021 года 27-летний мужчина решил съездить в Красный Текстильщик навестить свою 30-летнюю тетушку. Женщина жила с двумя дочерьми трёх и 10 лет. Взрослые сели выпивать, а в процессе курили сигареты.

Вечером все легли спать. Около часа ночи начался пожар. Экспертиза позднее установит, что причиной возгорания послужила непотушенная сигарета.

Проснувшись, пьяный мужчина не разбудил никого из родственников и сбежал из горящего дома, бросив умирать тетю и сестёр.

- Их смерть наступила вследствие отравления окисью углерода. В результате пожара 30-летняя женщина и ее малолетние дочери погибли. Общая стоимость имущества, уничтоженного в результате пожара, составила 758 163 рубля, - уточнили следователи.

Ход расследования контролировали в центральном аппарате СК. Напомним, завести уголовное дело на саратовца потребовал глава ведомства Александр Бастрыкин.

Суд приговорил мужчину к 3,5 годам колонии-поселения.

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