Уборка снега в Балаково
В Балаково женщины убирают снег с крыши трехэтажной школы без страховки, об этом сегодня, 28 января, очевидцы сообщили в социальной сети.
Сообщение появилось в группе «Произошло в Балаково» ВКонтакте. Как пишет пользователь, пожелавший остаться анонимным, снимок сделан возле Гимназии № 1. На нем видно, как две женщины лопатами сбрасывают снег с крыши трехэтажного здания. У них нет никакой страховки.
Мужиков что ли нет? – риторически интересуется гражданин, хотя более справедливо будет задать аналогичный вопрос насчет городских служб.
На фото третий этаж
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.