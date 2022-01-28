Уборка снега в Балаково

В Балаково женщины убирают снег с крыши трехэтажной школы без страховки, об этом сегодня, 28 января, очевидцы сообщили в социальной сети.

Сообщение появилось в группе «Произошло в Балаково» ВКонтакте. Как пишет пользователь, пожелавший остаться анонимным, снимок сделан возле Гимназии № 1. На нем видно, как две женщины лопатами сбрасывают снег с крыши трехэтажного здания. У них нет никакой страховки.

Мужиков что ли нет? – риторически интересуется гражданин, хотя более справедливо будет задать аналогичный вопрос насчет городских служб.

На фото третий этаж

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