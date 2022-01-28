Названы лидеры Саратовской области по преступлениям с использованием оружия. Прокуратура региона подвела статистику.

В 2021 году в Саратовской области снизилось количество преступлений, совершенных с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Их стало меньше на 28,3 процента: было 53 стало 38. На огнестрельное и газовое оружие приходится 26 преступлений.

Больше всего преступлений подобного вида зарегистрировано в следующих районах:

в Энгельсском, Балаковском, Балашовском, Саратовском, Вольском, Калининском, Красноармейском, Озинском, Ртищевском, Ершовском районах, Заводском, Ленинском, Кировском районах г. Саратова,