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Происшествия28 января 2022 13:41

Названы лидеры Саратовской области по преступлениям с использованием оружия

Прокуратура подвела статистику
Наталия Калинина
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Названы лидеры Саратовской области по преступлениям с использованием оружия. Прокуратура региона подвела статистику.

В 2021 году в Саратовской области снизилось количество преступлений, совершенных с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Их стало меньше на 28,3 процента: было 53 стало 38. На огнестрельное и газовое оружие приходится 26 преступлений.

Больше всего преступлений подобного вида зарегистрировано в следующих районах:

в Энгельсском, Балаковском, Балашовском, Саратовском, Вольском, Калининском, Красноармейском, Озинском, Ртищевском, Ершовском районах, Заводском, Ленинском, Кировском районах г. Саратова,

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