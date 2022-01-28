Фото: СУ СК по Саратовской области

Полицейский из Пугачева вымогал у продавщицы 300 тысяч рублей. На женщину пытались повесить недосдачу в магазине. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

С 9 мая по 30 июня 2021 года в ходе в одном из магазинов Пугачева была выявлена недосдача в кассе. Владелец торговой точки обратился в полицию. В какой-то момент он договорился с одним из полицейских о том, чтобы «убедить» продавщицу из этого магазина восполнить утрату. Сотрудник правоохранительных органов согласился и стал запугивать женщину, угрожая ей уголовным преследованием. За снятие претензий он затребовал триста тысяч рублей.

Напуганная женщина так и не смогла найти денег на откуп, а вот действия полицейского привлекли внимание сотрудников регионального УФСБ и ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Саратовской области. Директора магазина и полицейского задержали. Расследование уголовного дела продолжается.

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