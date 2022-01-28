В Саратовской области 42 населенных пункта подключат к 4G в 2022 году. Подробный список новых точек можно посмотреть на Госуслугах.

В перечень вошли села из 26 районов области, например, Прокурлей, Марьино, Красноармейское, Ивановка, Большая Журавка, Холманка и Олоновка и другие.

В конце прошлого года на сайте Госуслуг было запущено голосование по установки очереди на подключение к скоростному интернету 4G. В нем участвовали 701 689 человек,1996 из них отдали голоса за деревни и села Саратовской области, где проживает от 100 до 500 человек.

4G Saratov

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