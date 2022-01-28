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Общество28 января 2022 13:04

В Саратове обнаружен «король сосулек»

Горожане объявили его новой достопримечательностью
Наталия Калинина
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В Саратове обнаружен «король сосулек». Ледяное образование имеет высоту в пять этажей. Его фото появилось в социальной сети

- Эта рекордная сосулька Энгельса! – объявил автор поста в группе «Энгельс онлайн» ВКонтакте. И заявление это звучит правдоподобно: сосулька спускается по трубе пятиэтажного кирпичного здания и доходит до земли.

- Царь всех сосуль!

- Такую и туристам (гостям города) не стыдно показать!

- Всем записываться ко мне. Экскурсии проходят по пн, ср, пт с 21:00-24:00. Стоимость 5 тысяч в час. В программу входят стояние рядом с бутылочками пива, курение, хоровое матерное восхищение размерами сосульки, а также можно фоткаться на ее фоне. Предложение ограничено, так как сосулька скоро растает, - пишут горожане в комментариях к записи.

Король сосулек

Король сосулек

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