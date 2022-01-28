Водитель из Саратова слил нечистоты в поселке Изумрудный. Нарушителя заметили горожане, после публикации информации региональное минприроды начало проверку.

Видео с места происшествия было опубликовано 17 января. Автоцистерна сливала нечистоты прямо на землю в поселке Изумрудный в Саратове. Автомобиль оказался зарегистрирован на 47-летнюю саратовчанку.

Гражданка уже привлекалась за такие действия в апреле 2021 года. Так что теперь ей грозит больший штраф за повторное нарушение.

Вот он виновник!

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