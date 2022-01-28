Вчера, 27 января, Балаково «выкинул» елку. В городе завершился демонтаж главной новогодней красавицы города. Об этом пишут в сообществе insta_balakovo в Инстаграм.

- В парке «Центральный» демонтировали новогоднюю ель. 16-метровая пушистая красавица будет храниться в Комбинате благоустройства, - пишут в социальной сети.

Вчера вечером рабочие завершили демонтаж металлических конструкций. Их уберут до следующего года.

Елка в Балаково

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